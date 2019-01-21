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В результате пожара на кораблях в Керченском проливе погибли 10 человек - СМИ

19:28, 21 января 2019
Происшествия
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В результате пожара на кораблях в Керченском проливе погибли по меньшей мере 10 человек / фото kerch.fm

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Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник в службах морского поиска и спасения. По данным агентства, спасены 14 человек. 

По предварительным данным, на борту судов находился 31 человек - граждане Турции и Индии. 

Пожар произошел на двух судах "Канди" и "Маэстро", находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль.

Ранее сообщалось, что два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв.

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Теги: #пожар#Керченский пролив