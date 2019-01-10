В Черновицкой области из-за ДТП погиб один человек, еще шестеро травмированы

В связи с аварией на автодороге "Черновцы - Житомир" в пределах села Дыновцы затруднено движение транспорта.

В Черновицкой области в результате столкновения автомобилей Mercedes Sprinter и Opel Vivaro погиб один человек, еще шестеро человек получили травмы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на автомобильной трассе в пределах населенного пункта Дыновцы Новоселицкого района.

«Прибыв на место происшествия, было обнаружено, что на автотрассе столкнулись два автомобиля – Mercedes Sprinter и Opel Vivaro. В результате ДТП шесть человек получили травмы, они госпитализированы, еще один человек погиб на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе.

Читайте такжеВ Одессе произошло ДТП при участии военной бронемашины

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа Новоселицкого отделения полиции, сотрудники патрульной полиции, управления ГСЧС и врачи скорой медицинской помощи Черновцов.

В связи с аварией на автодороге "Черновцы - Житомир" в пределах села Дыновцы затруднено движение транспорта.