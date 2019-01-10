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На Львовщине во время пожара в доме погиб младенец, еще один ребенок госпитализирован

10:15, 10 января 2019
Происшествия
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Причины пожара устанавливают / фото пресс-службы ГСЧС в Тернопольской области

В Cокальськом районе Львовской области во время пожара в частном жилом доме погибла годовалая девочка, еще один ребенок госпитализирован.

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 9 января в 19:18 на ул. Шевченко в селе Мурованое Сокальского района в кирпичном жилом доме возник пожар, в результате которого погиб годовалый ребенок (2017 года рождения). Второй ребенок (2012 г.р.) госпитализирован в Червоноградскую городскую больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательного подразделения. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Теги: #смерть#ребенок#пожар