Избитый в Киеве Дзидзьо рассказал, как проходит расследование нападения

Артист сообщил, что проведет под наблюдением врачей еще примерно 1,5 месяца.

Украинский певец Дзидзьо (Михайло Хома) до сих пор находится в больнице, куда его госпитализировали после нападения, произошедшего накануне Нового года.

Читайте такжеПоявились новые подробности нападения на Dzidzio (видео)

В комментарии в эфире "Сніданку з 1+1" артист сообщил, что проведет под наблюдением врачей еще примерно 1,5 месяца. А реабилитация займет еще минимум полмесяца.

"К этому надо очень осторожно относиться. Нужно, чтобы зажило. Потому что если неправильно заживет, может попасть инфекция и могут быть проблемы. Поэтому Новый год и Рождество я провел в больнице, чтобы потом было лучше", - поделился фронтмен группы DZIDZIO.

Он пояснил, что ему повредили ухо, в котором он обычно держит ушной монитор во время выступлений.

"А поменять ухо - это то же самое, что научиться левой рукой писать. То есть это привычка. Но не переживайте, ухо заживет, все будет хорошо", - заверил Дзидзьо.