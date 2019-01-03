Число пострадавших в результате смертельного ДТП с автоцистерной на Львовщине выросло до 10

Пострадавшим от 19 до 54 лет.

Число пострадавших в результате смертельного ДТП на Львовщине, в котором столкнулись два микроавтобуса и автоцистерна, возросло до 10 человек.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области. Отмечается, что пострадавшим от 19 до 54 лет.

"Трое из них – львовяне, трое – жители Ивано-Франковщины, еще три человека жители Яворовского района Львовской области и один - 23-летний житель Пустомытовского района Львовщины. Их диагнозы уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о пятерых пострадавших.

Как сообщал УНИАН, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 3 января, около 6.00 на автодороге Львов – Шегини возле села Бар Городокского района. В результате аварии два человека погибли на месте.