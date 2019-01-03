В Харькове зарезали двух студенток из Турции

Cтудентки с 31 декабря 2018 года не отвечали на телефонные звонки.

В одной из харьковских квартир по улице Валентиновской нашли тела двух иностранных студенток.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

«Тела с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире дома по улице Валентиновской», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 января около 9:30 в Киевский отдел полиции обратился 19-летний мужчина с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он вместе учится на втором курсе университета. По его словам, студентки с 31 декабря 2018 года не отвечали на телефонные звонки.

Читайте такжеВ Одесской области 20-летнего юношу нашли повешенным в парке

Прибыв на место происшествия, в съемной квартире работники полиции обнаружили два женских тела без признаков жизни.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия по установлению обстоятельств происшествия, свидетелей и очевидцев, а также розыск причастного к совершению преступления.

Как сообщили NewsRoom источники среди правоохранительных органов, студентки были из Турции, а нашли их с перерезанными горлами.

Также, по их информации, одна из девушек незадолго до трагедии жаловалась родителям на бывшего парня. Уроженец Турции якобы преследовал девушку. Сейчас силовики разыскивают и его и арендатора квартиры, где были найдены трупы студенток.