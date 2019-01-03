В Киеве кавказец во время драки убил сотрудника Управления госохраны - СМИ (фото, видео)

Между мужчинами вспыхнул конфликт, который закончился убийством.

В центре Киева мужчина ударом в голову убил 26-летнего местного жителя, вероятно, сотрудника Управления государственной охраны.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

По ее словам, в полицию вечером 2 января поступило сообщение о том, что на улице Саперное поле в Печерском районе столицы произошла драка между двумя мужчинами, в результате чего один из участников потерял сознание. На место немедленно выехали следственно-оперативная группа и врачи. Медики констатировали смерть 26-летнего киевлянина.

«Свидетели рассказали правоохранителям, что трагедия началась с дорожного конфликта. Мужчина, который выгуливал двух собак, начал конфликтовать с водителем автомобиля относительно первоочередности прохода или проезда на переходе. Мужчины начали на повышенных тонах выяснять отношения. Во время этого конфликта мужчина, который выгуливал собак, ударил оппонента рукой в голову. Тот упал и умер», - сказала Блищик.

Она отметила, что причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. «В настоящее время мы понимаем, что погибший - киевлянин, 1992 года рождения, есть информация, что он сотрудник УГО, но мы вынуждены проверить ее официально», - отметила Блищик.

В столичной полиции добавили, что сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь источники в Управлении госохраны подтвердили, что погибший был действующим сотрудником УГО.

В свою очередь "Киев Оперативный" обнародовал приметы злоумышленника, которые назвали очевидцы.

"Спортивное телосложение, 185 см роста, носит бороду, имеет неславянскую внешность. Был одет в темную спортивную куртку, черный капюшон, синие спортивные штаны", - говорится в сообщении.

Читайте также"Помню отрывки": подозреваемого в массовом убийстве в Виннице арестовали (видео)

Также в сети появилась информация, что убитого звали Василий Хмелюк, ему было 26 лет. По данным портала деклараций, он был родом из Каменца-Подольского, но жил в Киеве. По профессии – военный, работал в Управлении государственной охраны. Также известно, что Василий Хмелюк был женат, у него есть маленький сын. В соцсетях мужчина был не слишком активен, однако, судя по информации insagram-профиля его супруги, Алины Хмелюк, военный вел спортивный образ жизни и растил годовалого сына. Мужчина принимал участие в спортивных соревнованиях по рукопашному бою и путешествовал с женой.

В пресс-службе ГУНП Киева данные о погибшем не сообщают, однако отмечают, что убитый — 1992 года рождения. Также в полиции отметили, что убийцу продолжают разыскивают. Позже в пресс-службе подтвердили, что неизвестный с собаками ударил мужчину, от чего тот упал и скончался на месте. Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.