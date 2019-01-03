На Тернопольщине из-за взрыва гранаты пострадали пять человек, среди них есть школьники
На Тернопольщине из-за взрыва гранаты травмированы пять человек, среди которых есть несовершеннолетние.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, инцидент произошел в селе Колодеевка Подволочиского района в помещении нежилого дома 2 января около 23:00.
По предварительной информации, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с гранатой РГО, которую принес с собой 24-летний житель села Малый Ходачков.
По данным заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области Степана Яцуха, двое девушек и трое парней в возрасте от 15 до 24 лет собрались для продолжения празднования Нового года, который встречали вместе в данном доме 31 декабря. Второго января решили еще раз собраться.
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Один из присутствующих принес гранату и положил ее на стол.
Опасный предмет захотела осмотреть одиннадцатиклассница. При этом случайно зацепила чеку, и граната взорвалась.
У всех пострадавших травмы различной степени тяжести - травмы глаз, химические ожоги, переломы, разрывы барабанных перепонок, рваные раны различных частей тела. Состояние троих стабильное. Еще двое – в реанимационном отделении.
На месте происшествия работают оперативники, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители выясняют, откуда у молодого человека взялся опасный предмет.
Событие внесено в ЕРДР по ст. 263 ч. 1 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Как сообщал УНИАН, вчера в Тернополе в результате взрыва гранаты, которую принес в гости один из мужчин, один человек погиб, еще двое госпитализированы.