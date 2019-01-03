В Сумах после гибели ребенка в лифте задержали двух человек

Двум задержанным в Сумах по делу о гибели ребенка в лифте готовят подозрение, отметила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

После гибели ребенка в оборвавшемся лифте в Сумах были задержаны два человека. Об этом 3 января в Facebook сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

Читайте такжеСтало известно о состоянии женщины и девочки, пострадавших в жуткой ДТП на Николаевщине

"Задержаны два человека, преступные действия или бездействие которых привели к гибели младенца. Задержанным уже готовятся сообщения о подозрении. Детали утром", – написала она.

По данным Науменко, задержания проводили работники прокуратуры вместе с сотрудниками полиции.

На вопрос комментатора, есть ли среди задержанных мэр города, пресс-секретарь прокурора области ответила: "Нет".

Sumy.Today сообщают со ссылкой на данные системы Prozorro, что два лифта в доме 32/1 по улице Супруна, где произошел обрыв, должны были капитально отремонтировать в июле 2017 года.

Лифт с двухмесячным ребенком в коляске оборвался 2 января. После падения с девятого этажа ребенок не выжил.