В Сумах после гибели ребенка в лифте задержали двух человек
После гибели ребенка в оборвавшемся лифте в Сумах были задержаны два человека. Об этом 3 января в Facebook сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.
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"Задержаны два человека, преступные действия или бездействие которых привели к гибели младенца. Задержанным уже готовятся сообщения о подозрении. Детали утром", – написала она.
По данным Науменко, задержания проводили работники прокуратуры вместе с сотрудниками полиции.
На вопрос комментатора, есть ли среди задержанных мэр города, пресс-секретарь прокурора области ответила: "Нет".
Sumy.Today сообщают со ссылкой на данные системы Prozorro, что два лифта в доме 32/1 по улице Супруна, где произошел обрыв, должны были капитально отремонтировать в июле 2017 года.
Лифт с двухмесячным ребенком в коляске оборвался 2 января. После падения с девятого этажа ребенок не выжил.