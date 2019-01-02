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Взрыв в Магнитогорске: число погибших увеличилось до 33

23:28, 02 января 2019
Происшествия
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. «Спасатели извлекли тело мужчины. Он стал 33-й жертвой трагедии», — проинформировали в МЧС.

В данный момент судьба еще восьми человек остается неизвестной.

На месте ЧП продолжаются работы.

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Теги: #взрыв#жертвы