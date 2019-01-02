Взрыв в Магнитогорске: число погибших увеличилось до 33
23:28, 02 января 2019Происшествия
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В данный момент судьба еще восьми человек остается неизвестной.
Иллюстрация REUTERS
Число погибших в результате обрушения многоквартирного дома в Магнитогорске увеличилось.
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. «Спасатели извлекли тело мужчины. Он стал 33-й жертвой трагедии», — проинформировали в МЧС.
В данный момент судьба еще восьми человек остается неизвестной.
На месте ЧП продолжаются работы.
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