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Появились новые подробности нападения на Dzidzio (видео)

21:49, 28 декабря 2018
Происшествия
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Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) заявил журналистам 28 декабря, что после нападения на него в пятницу врачи диагностировали у него разрыв барабанной перепонки.

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Об этом сообщает "Гордон". Он рассказал, что когда его начали бить, он попросил прохожих вызвать полицию, после чего нападающие скрылись на трех авто.

"Я немножко в шоке, что происходит. После удара я пошел в клинику, у меня было заложено ухо... Больше всего я переживаю из-за этого – порванная барабанная перепонка", – сказал артист.

По его словам, нападение на него мог организовать Михаил Мешков, который, как заявляет Dzidzio, незаконно купил долю в компании Meison Entertainment.

"Мешкова я один раз видел. Он меня предупреждал, что будет телесная расправа. И раз его ко мне на концерте не допустили, он передал моему концертному директору, что у тебя там может быть колено прострелено, позвоночник... Он сказал юристу: "Предложите мне что-то, чтобы я отстал"... Он требовал быстренько его зарегистрировать в нашу компанию... Лесик, Олег Турко, со скандалом ушел из группы, но его никто не выгонял с нашей компании. Он решил продать долю... Продал Мешкову. Перед тем, как покупать, обычно люди приходят и говорят: "Ребята, я хочу купить. Что я покупаю? Расскажите". А когда требуют вот так разными способами быстро зарегистрироваться в коллективе, – это чтобы требовать деньги", – заявил артист.

Dzidzio назвал инцидент попыткой рейдерского захвата. 28 декабря на Dzidzio в Киеве совершили нападение. После этого злоумышленники скрылись.

Полиция ввела план "Перехват" и позже обнаружила одну из машин, на которых уехали избившие артиста люди. Следователи квалифицировали инцидент по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленные легкие телесные повреждения).

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Теги: #нападение в Киеве