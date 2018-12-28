Били по лицу: появились подробности нападения на популярного певца в центре Киева (видео)

На данный момент на месте нападения на DZIDZIO работает полиция и «скорая», а по городу патрульные все еще ищут два автомобиля, на которых скрылись злоумышленники.

В пятницу, 28 декабря, неизвестные побили украинского артиста Михаила Хому, более известного под псевдонимом DZIDZIO. Полиция сразу же бросилась на поиски злоумышленников и ввела в столице оперативный план «Перехват».

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Инцидент произошел возле радиокомпании «Тауэр» на улице Хвойки, 15/15, в Подольском районе Киева. Об этом сообщила пиар-менеджер артиста Лилия Слюсар, передает "Информатор".

На данный момент на месте работает полиция и «скорая», а по городу патрульные все еще ищут два автомобиля, на которых скрылись злоумышленники. Разыскивают Mercedes-Benz GL350 и Mercedes-Benz GLS350, номерные знаки машин АІ 9441 НЕ, ВІ 3335 ВО.

Михаилу нанесли телесные повреждения, предварительно по лицу, на данный момент его состояние стабильно и жизни ничего не угрожает. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, утром в пятницу, 28 декабря, в центре Киева неизвестные напали на украинского поп-певца DZIDZIO.