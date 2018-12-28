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В Киеве напали на певца DZIDZIO

11:09, 28 декабря 2018
Происшествия
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Детали происшествия будут озвучены позже / Instagram DZIDZIO

Об этом на странице в Facebook сообщила представитель артиста Лилия Слюсар.

По ее словам, нападение произошло перед эфиром, который был запланирован у DZIDZIO в офисе одной из радиостанций. Детали происшествия будут озвучены позже.

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"По ситуации с нападением на Михаила Хому сегодня утром перед эфиром на "Хит ФМ" мы дадим официальные комментарии позже", - написала менеджер.

DZIDZIO украинская поп-группа, основанная в 2009 году, солистом которой является Михаил Хома. Выступает в жанре «комедийного антигламурного попа». Использует суржик и ненормативную лексику.

Как сообщал УНИАН, актеры "Дизель шоу" впервые после трагедии собрались все вместе.

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Теги: #Киев#певец