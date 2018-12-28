В Киеве напали на певца DZIDZIO

Нападение произошло перед эфиром, который был запланирован у DZIDZIO в офисе одной из радиостанций.

Утром в пятницу, 28 декабря, в центре Киева неизвестные напали на украинского поп-певца DZIDZIO (Михаила Хому).

Об этом на странице в Facebook сообщила представитель артиста Лилия Слюсар.

По ее словам, нападение произошло перед эфиром, который был запланирован у DZIDZIO в офисе одной из радиостанций. Детали происшествия будут озвучены позже.

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"По ситуации с нападением на Михаила Хому сегодня утром перед эфиром на "Хит ФМ" мы дадим официальные комментарии позже", - написала менеджер.

DZIDZIO украинская поп-группа, основанная в 2009 году, солистом которой является Михаил Хома. Выступает в жанре «комедийного антигламурного попа». Использует суржик и ненормативную лексику.

Как сообщал УНИАН, актеры "Дизель шоу" впервые после трагедии собрались все вместе.