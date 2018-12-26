Вез подарок внуку на Рождество: у 80-летнего деда нашли пять килограммов "травки"
Около пяти килограммов маковой соломки пытался переместить через границу 80-летний гражданин Украины, чтобы порадовать своего внука.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
«Около 5 кг маковой соломки пытался переместить через государственную границу наш соотечественник 1938 года рождения», - говорится в сообщении.
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Так, вчера вечером, 25 декабря, во время погранично-таможенного оформления поезда Харьков - Москва на личные вещи одного из пассажиров – 80-летнего гражданина Украины – сработала служебная собака, натренированная на поиск наркотического вещества.
В результате досмотра в коробке из-под стирального порошка правоохранители обнаружили маковую соломку общим весом около 5 кг.
Из объяснений правонарушителя стало известно, что «травку» он якобы вез «в подарок» для внука в России, который является фармацевтом и должен был использовать ее для своих «исследований».
Как сообщал УНИАН, в Одессе правоохранители заблокировали канал поступления контрабанды психотропных веществ, которые продавали студентам.