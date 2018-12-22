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На Винниччине во время несения службы застрелился полицейский

11:35, 22 декабря 2018
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

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"21 декабря возле административного здания Гниванского отделения полиции обнаружен мертвым, с огнестрельным ранением, работника полиции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на момент смерти полицейский находился на службе. Сейчас открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины "Умышленное убийство" с пометкой "самоубийство", все обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Напомним, ранее под Винницей нашли повешенным солдата-контрактника.

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Теги: #полиция#Винниччина