На Винниччине во время несения службы застрелился полицейский
11:35, 22 декабря 2018Происшествия
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Мужчину нашли мертвым возле админздания отделения полиции.
Иллюстрация / REUTERS
В городе Гнивань нашли мертвым сотрудника полиции.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.
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"21 декабря возле административного здания Гниванского отделения полиции обнаружен мертвым, с огнестрельным ранением, работника полиции", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на момент смерти полицейский находился на службе. Сейчас открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины "Умышленное убийство" с пометкой "самоубийство", все обстоятельства и причины трагедии выясняются.
Напомним, ранее под Винницей нашли повешенным солдата-контрактника.
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