цей матеріал доступний українською

В Херсонской области в ДТП погибло пять человек

21:13, 19 декабря 2018
Происшествия
157 0
ДТП произошло в Олешківському районе на выезде из села Раденск \ фото Ruslan Forostyak

Читайте такжеВ Черниговской области маршрутка врезалась в конную повозку, травмированы три человека

Как сообщили в Нацполиции Херсонской области, ДТП произошло в Олешковском районе на выезде из села Раденск.

«На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 49-летний водитель автомобиля «Рено Трафик», двигаясь в направлении села Большие Копани, не учел дорожной ситуации, не справился с управлением в результате чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «УАЗ», который двигался навстречу», – сообщили полицейские.

Предварительно правоохранители квалифицируют инцидент по ст. 286 Уголовного кодекса («нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами»).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Херсонщина