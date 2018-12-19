В Херсонской области в ДТП погибло пять человек

Водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение.

Пять человек погибло, еще один травмирован в дорожно-транспортном происшествии в Херсонской области.

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Как сообщили в Нацполиции Херсонской области, ДТП произошло в Олешковском районе на выезде из села Раденск.

«На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 49-летний водитель автомобиля «Рено Трафик», двигаясь в направлении села Большие Копани, не учел дорожной ситуации, не справился с управлением в результате чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «УАЗ», который двигался навстречу», – сообщили полицейские.

Предварительно правоохранители квалифицируют инцидент по ст. 286 Уголовного кодекса («нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами»).