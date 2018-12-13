На Закарпатье жители перекрывают трассу из-за выпуска из-под стражи 14-летнего подозреваемого в убийстве (видео)

По сведениям прокуратуры, подозреваемый в убийстве еще не вышел под залог, он находится в Закарпатской учреждении исполнения наказаний.

В Закарпатской области жители села Нижняя Апша Тячевского района уже вторые сутки перекрывают автомобильную дорогу государственного значения «Мукачево-Рогатин-Львов» в знак протеста против решения суда, который смягчил меру пресечения несовершеннолетнему, который подозревается в убийстве 15-летнего юноши.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области, акция по перекрытию трассы продолжается с вечера 12 декабря.

«Причиной протеста жителей Тячевщины стало постановление судьи об удовлетворении ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей обвиняемого в умышленном убийстве до 16 февраля 2019 года. Но при этом судом избрана ему альтернативная мера пресечения - залог», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что протестующие, которых сейчас около 70 человек, не перекрыли трассу полностью, а только частично. Они пропускают экстренный транспорт - «скорые», службу газа, полицию и машины с маленькими детьми.

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В ведомстве добавили, что сотрудники правоохранительных органов обеспечивают охрану общественного порядка на месте перекрытия автодороги. Чтобы избежать неудобств, правоохранители просят граждан планировать свои маршруты заранее, учитывая имеющуюся обстановку.

По данным полиции, правонарушений не допущено, однако граждан предупреждают и предостерегают от совершения ими уголовного преступления по ст. 279 Уголовного кодекса Украины - ответственность за самовольное блокирование автодороги.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области, обвиняемый еще не вышел под залог, он находится в Закарпатском учреждении исполнения наказаний. Согласно санкции ч.1 ст.115 УК Украины, которая инкриминируется подростку, ему грозит наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 14-летний житель поселка Нижняя Апша Закарпатской области, находясь по месту своего жительства, поссорился со своим товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый в совершении преступления был задержан.

5 апреля суд изменил юноше меру пресечения на круглосуточный домашний арест (без применения электронных средств контроля) и отпустил его домой, несмотря на то, что согласно предварительному решению суда, подозреваемый должен был содержаться под стражей.

23 апреля Апелляционный суд отменил постановление Ужгородского горрайонного суда и вынес свое, которым продлил юноше срок содержания под стражей.