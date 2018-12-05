В аэропорту «Киев» самолет столкнулся с генератором – соцсети (фото)
12:11, 05 декабря 2018Происшествия
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В инцидент попал пассажирский самолет Як-40.
В аэропорту "Киев" самолет не разминулся с генератором / Facebook - Роман Синицын
В международном аэропорту «Киев» (Жуляны) самолет Як-40 столкнулся с наземным генератором.
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Об этом в Facebook сообщил блогер и волонтер Роман Синицын.
«В Международном аэропорту Киев-Джулиани ЯК-40 Моторсичи вот только что не разминулся с генератором (ground power unit). ЯК-40 победил», - отметил он, добавив к своему сообщению фото.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Парижа столкнулись два пассажирских самолета.
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