В аэропорту «Киев» самолет столкнулся с генератором – соцсети (фото)

В инцидент попал пассажирский самолет Як-40.

В международном аэропорту «Киев» (Жуляны) самолет Як-40 столкнулся с наземным генератором.

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Об этом в Facebook сообщил блогер и волонтер Роман Синицын.

«В Международном аэропорту Киев-Джулиани ЯК-40 Моторсичи вот только что не разминулся с генератором (ground power unit). ЯК-40 победил», - отметил он, добавив к своему сообщению фото.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Парижа столкнулись два пассажирских самолета.