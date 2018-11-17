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У инкассаторов в Ирпине украли почти 2 миллиона гривень

13:35, 17 ноября 2018
Происшествия
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Злоумышленники в Ирпине украли почти 2 миллиона гривень у инкассаторов / скриншот

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Об этом сообщили в службе безопасности банка. Там рассказали, что злоумышленники сбили угнанным автомобилем водителя инкассаторской машины и заблокировали выезд, угрожая применением оружия.

"Водитель инкассаторского автомобиля получил телесные повреждения. По данным СБ банка, из инкассаторского авто похищены 1,8 млн грн в специальных кассетах, предназначенных для загрузки банкоматов, что значительно снижает шансы грабителей уйти от ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Ирпине двое неизвестных похитили из инкассаторского авто четыре банкоматных кассеты с деньгами и скрылись на черном джипе. Полиция ввела план "Перехват".

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Теги: #ограбление#ирпень