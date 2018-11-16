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В Киеве около метро "Дарница" обвалился мост (фото, видео)

14:49, 16 ноября 2018
Происшествия
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Лопнувшую плиту и яму на тротуаре обнаружили еще около 8:00 /  "Информатор"

Об этом сообщает "Информатор".

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По словам сотрудников коммунальной службы, лопнувшую плиту и яму на тротуаре обнаружили еще около 8:00 во время планового объезда. Однако, как выяснилось позже, чинить мост начали только в полдень. Провал занял почти всю ширину тротуара. Полоса в сторону бульвара Перова перекрыта для движения транспорта.

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Лопнувшей плиты на месте уже не было, так как сотрудники дорожной службы принялись на ее место устанавливать новую. Движение по мосту в первой полосе также ограничили, однако коммунальщики утверждают, что это на несколько часов, а проезд к вечеру восстановят. Также, по их мнению, такую деформацию могла вызвать тяжелая техника, например, снегоуборочная машина, которая вероятно заехала на тротуар.

Как сообщал УНИАН, при строительстве подходов к ж/д части Крымского моста произошла авария.

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Теги: #Киев#мост