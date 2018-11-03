В Ривном пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП (фото)

В результате ДТП погибла девушка-подросток, еще один человек в тяжелом состоянии оказался в больнице.

В Ривном в результате наезда пьяного водителя Mercedes смертельно травмирована несовершеннолетняя девушка-пешеход, еще один человек в тяжелом состоянии оказался в больнице.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ровенской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 2 ноября.

39-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito наехал на двух пешеходов.

В результате ДТП 16-летняя жительница от полученных травм погибла на месте происшествия. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение, его личность устанавливается.

Согласно данным медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - алкотестер показал 2,75 промилле при допустимой норме 0,2 промилле.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 октября в центре Киева полицейский автомобиль сбил мужчину.