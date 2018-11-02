В Киеве закрыли на вход и выход станцию метро "Майдан Незалежности"

Все входы на станцию уже перекрыты.

В Киеве со станции метро «Майдан Незалежности» эвакуируют людей.

На вопрос корреспондента УНИАН работник метро ответил, что поступило сообщение о минировании.

Станцию закрыли для входа и выхода пассажиров.

Сейчас сотрудники метрополитена просят всех пассажиров, находящихся на станции, быстро покинуть ее.

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Тем людям, которые успели войти в вестибюль станции, и еще не спустились на перрон, также озвучивают просьбу покинуть станцию и пойти на ближайшую станцию метро «Крещатик».

На данный момент уже все входные двери на станцию "Майдан Незалежности" перекрыты.

На станции метро "Крещатик" объявляют, что станция "Майдан Незалежности" закрыта по техническим причинам, поезда следуют без остановки на станции.

Также сообщается, что пересадочный узел "Майдан Независимости" - "Хрещатик" не работает.