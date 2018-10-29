Проломили голову кастетом: на Днепропетровщине неизвестные жестоко избили активиста (фото)

Знакомые пострадавшего считают, что на мужчину напали из-за его борьбы с наркоторговлей.

В Павлограде Днепропетровской области неизвестные напали на активиста "Национальных дружин" Юрия Малимонова.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель ячейки партии "Национальный Корпус" в Павлограде.

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"Нашему активисту "Национальных дружин" Юрию Малимонову проломили голову. Сейчас мы в хирургии. На Юру напали со спины, залили баллоном и проломили голову кастетом, сломали челюсть", - сообщил он.

По мнению Середы, причиной нападения, вероятно, является борьба с наркорекламой.

Пока другие детали инцидента неизвестны.

Напомним, 31 июля в Херсоне напали на местную активистку Екатерину Гандзюк - мужчина ждал у подъезда и плеснул на девушку неизвестной жидкостью. Женщина получила ожоги 40% тела. Полиция опубликовала видео с подозреваемым в нападении. Как выяснили эксперты, активистку в Херсоне облили концентрированной серной кислотой. Пострадавшую экстренно перевезли самолетом в Киев.

17 августа, сотрудники Нацполиции и СБУ задержали двух человек, которых считают причастными к организации покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Впоследствии правоохранители провели спецоперацию и задержали еще трех подозреваемых в нападении Гандзюк. 22 августа ранее подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи и закрыли против него дело.