Народная артистка Украины стала жертвой хулиганов в метро

Жанна Боднарук отметила, что сначала почувствовала жжение и горечь в горле, после чего начался кашель.

Народная артистка Украины Жанна Боднарук пострадала от действий неизвестных в подземном переходе станции метро Оболонь в Киеве.

Впечатлениями от случившегося певица поделилась на страничке в Facebook.

Жанна отметила, что сначала почувствовала жжение и горечь в горле, после чего начался кашель. Похожие симптомы певица наблюдала у других посетителей метрополитена.

По словам Жанны, она прикрыла лицо шарфом и зашла внутрь станции, только там ей стало лучше. Певица связала этот случай с подобным инцидентом, который произошел в тот же день на станции метро Льва Толстого.

Напомним, в понедельник, 22 октября, в столичном метрополитене произошла чрезвычайна ситуация. Около десятка человек пострадали от распыления неизвестного вещества.