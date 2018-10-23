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Народная артистка Украины стала жертвой хулиганов в метро

14:49, 23 октября 2018
Происшествия
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Нарушители порядка в метрополитене до сих пор не найдены / скриншот

Впечатлениями от случившегося певица поделилась на страничке в Facebook.

Жанна отметила, что сначала почувствовала жжение и горечь в горле, после чего начался кашель. Похожие симптомы певица наблюдала у других посетителей метрополитена.

По словам Жанны, она прикрыла лицо шарфом и зашла внутрь станции, только там ей стало лучше. Певица связала этот случай с подобным инцидентом, который произошел в тот же день на станции метро Льва Толстого.

Напомним, в понедельник, 22 октября, в столичном метрополитене произошла чрезвычайна ситуация. Около десятка человек пострадали от распыления неизвестного вещества.

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Теги: #Киев#метро#хулиганы