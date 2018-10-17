Издевательства и съемка видео для соцсетей: дело одесских школьниц, избивших ровесницу, передали в суд

Дело школьниц, которые в августе на камеру жестоко избили свою ровесницу, передано на рассмотрение суда.

Об этом сообщил советник начальника ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

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По его словам, в отношении двух подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст 296 УК Украины, обвинительный акт подписан и направлен в суд для рассмотрения.

Кроме того, прокуратура обратилась с ходатайством к суду об избрании принудительных мер воспитательного характера в отношении двух еще не совершеннолетних участниц событий. Как отметил, Форстяк в комментариях, "воспитательные меры принудительного характера" - это "реально суровая вещь" и максимальное наказание, возможное в такой ситуации.

Напомним, в Одессе группа подростков жестоко избила свою ровесницу. Несовершеннолетние девушки били свою жертву, снимали это на видео, а издевательства выложили в соцсети. Лица всех участниц избиения установили, среди них лишь одной исполнилось 16 лет. По словам психолога, ребенку понадобится год на реабилитацию. Тогда сообщалось, что уголовной ответственности за избиение школьницы дети не понесут, потому что они несовершеннолетние. С ними провели беседу, а их родителям грозил штраф в 51 гривну.