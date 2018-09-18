В Киеве ограбили авто известной телеведущей (фото)
09:31, 18 сентября 2018Происшествия
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По ее словам, украдено много видеоматериала проектов «Рандеву» и «Кино с Яниной Соколовой». Также среди похищенного – документы.
В Киеве ограбили авто известной телеведущей / соцсети
Возле гимназии Консул на улице Круглоуниверситетской в Киеве обокрали авто телеведущей «5-го канала» Янины Соколовой.
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Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«В течение минуты они открыли машину, обчистили его и скрылись», – отметила Соколова.
По ее словам, украдено много видеоматериала проектов «Рандеву» и «Кино с Яниной Соколовой». Также среди похищенного – документы.
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