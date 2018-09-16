В Черновцах автомобиль патрульной полиции насмерть сбил парня на пешеходном переходе (фото)

По словам очевидцев, молодой парень переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбил внедорожник патрульной полиции.

В Черновцах 23-летний мужчина погиб в результате наезда на него служебного автомобиля патрульной полиции.

Как передает корреспондент УНИАН, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня примерно в три часа ночи на улице Русской в ​​районе Гравитон. По сообщению очевидцев, ДТП произошло на пешеходном переходе неподалеку от местного рынка.

Прокуратура Черновицкой области начала досудебное расследование инцидента по ст. 286 ч.2 Уголовного кодекса Украины.

«При участии прокуроров специализированных следователями Главного управления Нацполиции в области и экспертами Черновицкого научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД проведен осмотр места происшествия. По предварительным результатам, столкновение произошло до пешеходного перехода, это подтверждается россыпью обломков. Автомобиль полиции, видеорегистратор и другие вещественные доказательства изъяты », - сообщил заместитель прокурора Черновицкой области Олег Пелепюк.

По его словам, патрульных полицейских, причастных к совершению ДТП, проверили на состояние алкогольного и наркотического опьянения, по предварительным результатам все тесты были отрицательными. После этого их провели для допроса в прокуратуру области.

«Учитывая, что полномочия по досудебного расследования у следователей прокуратуры прекращено, его осуществление поручено следственным управлением Службы безопасности Украины в Черновицкой области», - добавил Пелепюк.

Трагедия произошла ночью в одном из микрорайонов города. По словам очевидцев, молодой парень переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбил внедорожник патрульной полиции, сообщает "ТСН".

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Кроме того, очевидцы утверждают, что водитель и его напарник скрылись с места происшествия, бросив искореженный автомобиль.

В пресс-службе ГУ НП в Черновецкой области факт смертельной аварии подтвердили. Погибшим оказался 23-летний житель села Горбова.

Как сообщал УНИАН, ранее в Черновцах произошло массовое ДТП с участием полицейского автомобиля.