Украинский музыкант попал в серьезное ДТП под Киевом (фото)

Виновником ДТП стал водитель грузового автомобиля, который въехал в автомобиль Приступы. Сам музыкант пострадал и даже потерял сознание.

Украинский музыкант, экс-солист группы "ТНМК" Эдуард (Диля) Приступа пострадал в аварии.

Певец рассказал о ДТП на своей странице в сети Facebook. Авария произошла в городе Буча, Киевской области, 13 сентября.

Виновником ДТП стал водитель грузового автомобиля, который въехал в автомобиль Приступы. Сам музыкант пострадал и даже потерял сознание.

Он подробно рассказал, как вели себя полиция и скорая помощь и попросил помочь ему тех, кто в курсе, что делать после аварии потерпевшему.