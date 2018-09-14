Украинский музыкант попал в серьезное ДТП под Киевом (фото)
13:54, 14 сентября 2018Происшествия
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Виновником ДТП стал водитель грузового автомобиля, который въехал в автомобиль Приступы. Сам музыкант пострадал и даже потерял сознание.
Авария произошла в городе Буча, Киевской области / соцсети
Украинский музыкант, экс-солист группы "ТНМК" Эдуард (Диля) Приступа пострадал в аварии.
Певец рассказал о ДТП на своей странице в сети Facebook. Авария произошла в городе Буча, Киевской области, 13 сентября.
Виновником ДТП стал водитель грузового автомобиля, который въехал в автомобиль Приступы. Сам музыкант пострадал и даже потерял сознание.
Он подробно рассказал, как вели себя полиция и скорая помощь и попросил помочь ему тех, кто в курсе, что делать после аварии потерпевшему.
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