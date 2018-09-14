цей матеріал доступний українською

Украинский музыкант попал в серьезное ДТП под Киевом (фото)

13:54, 14 сентября 2018
Происшествия
1348 0
Авария произошла в городе Буча, Киевской области / соцсети

Певец рассказал о ДТП на своей странице в сети Facebook. Авария произошла в городе Буча, Киевской области, 13 сентября. 

Виновником ДТП стал водитель грузового автомобиля, который въехал в автомобиль Приступы. Сам музыкант пострадал и даже потерял сознание.

Он подробно рассказал, как вели себя полиция и скорая помощь и попросил помочь ему тех, кто в курсе, что делать после аварии потерпевшему.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Сверхмощный ураган Флоренс в США
Теги: #ДТП#музыкант