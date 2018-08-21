В Одессе задержали киллера-неудачника, у которого отклеилась борода, когда он шел на "задание"

Задержанный гражданин прибыл в Украину из непризнанной Приднестровской республики.

В Одессе полиция задержала члена преступной группировки, который прибыл в город для убийства местного предпринимателя.

Об этом сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, во время пешего патрулирования Киевского района полицейские обратили внимание на мужчину, у которого отклеилась "борода". Во время осмотра у него был изъят пистолет Макарова с патронами.

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Также в дальнейшем было установлено, что задержанный гражданин прибыл из непризнанной Приднестровской республики. Аброськин отметил, что задержанный является членом банды "Олега Ренийского", который за создание преступной группировки и совершении тяжких преступлений на территории Украины находится в межгосударственном розыске и скрывается на территории Румынии.

"Можно утверждать, что задержав этого штатного иностранного киллера, который прибыл в Одессу по приказу "Олега Ренийского" сотрудники полиции спасли жизнь местному предпринимателю", - рассказал Аброськин.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в Днепре в пятницу, 5 апреля, полиция задержала киллера, которого разыскивают в ЕС, во время подготовки к убийству.