Под Днепром водитель грузовика уснул за рулем и врезался в автобус: количество пострадавших возросло до 18

За медицинской помощью обратилось 18 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Количество пострадавших в ДТП в Днепропетровской области возросло до 18 человек. По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика "МАН", который врезался в пассажирский автобус, уснул за рулем.

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Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В автобус врезался грузовик "МАН", в результате чего за медицинской помощью обратилось 18 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всего в салоне было 30 пассажиров. Из серьезных травм - травма головы, внутричерепная травма, гематома левого глаза. Пострадавшие доставлены в больницу им. Мечникова", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших.