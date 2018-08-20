Под Днепром водитель грузовика уснул за рулем и врезался в автобус: количество пострадавших возросло до 18
Количество пострадавших в ДТП в Днепропетровской области возросло до 18 человек. По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика "МАН", который врезался в пассажирский автобус, уснул за рулем.
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Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"В автобус врезался грузовик "МАН", в результате чего за медицинской помощью обратилось 18 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всего в салоне было 30 пассажиров. Из серьезных травм - травма головы, внутричерепная травма, гематома левого глаза. Пострадавшие доставлены в больницу им. Мечникова", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 16 пострадавших.