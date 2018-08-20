Под Каменским грузовик влетел в автобус, есть пострадавшие

По словам водителя автобуса, водитель грузовика сознался, что заснул за рулем.

На Полтавском шоссе, недалеко от Каменского, Днепропетровская область, грузовик MAN вьехал в пассажирский автобус. По предварительной информации, в инциденте пострадали около 7 человек.

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Как сообщает «Информатор», автобус с пассажирами следовал из населенного пункта Заря в Днепр, когда сзади в него врезалась фура.

Пострадавших госпитализировали, несовместимых с жизнью травм у них нет. У некоторых диагностированы переломы и ушибы, одна девушка получила открытый перелом. Были и те, кто отказался от госпитализации.

По словам водителя автобуса, водитель грузовика сознался, что заснул за рулем.

Накануне стало известно, что под Киевом на Новоирпенской трассе произошло смертельное ДТП. Погибло 4 человека, еще трое находятся в реанимации.