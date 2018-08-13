Наезд авто на толпу в Киеве: стала известна причина аварии

В результате ДТП были госпитализированы 5 человек, в том числе один ребенок.

На Троещине столкнулись «Волга» и «девятка», от удара «Волга» вылетела на тротуар в толпу людей - по информации очевидцев, водитель Lada не предоставил преимущество в движении «Волге» во время того, как светофор был выключен.

Как сообщается на странице «Киев оперативный» в Facebook, авария произошла около 12:00, перекрестке улиц Лисковская и Бальзака. В результате дорожно-транспортного происшествия на столичной Троещине пострадали 5 человек.

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«Согласно информации очевидцев, причиной ДТП стало то, что водитель Lada не предоставил преимущество в движении «Волге» в то время как светофор был отключен. Водители говорят, что светофоры были отключены по всей улице», - говорится в сообщении.

В результате ДТП были госпитализированы пять человек, в том числе один ребенок.

Как сообщал УНИАН, ранее на странице dtp.kiev.ua в Facebook появилась информация о том, что на Троещине столкнулись «Волга» и «девятка». От удара «Волга» вылетела на тротуар в толпу людей, есть пострадавшие.