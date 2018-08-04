Рядом с базой отдыха в Коблево произошел масштабный пожар (фото)

Площадь пожара составила около 400 кв. м.

Вблизи базы отдыха "Днестр" в Коблевськой курортной зоне на Николаевщине произошел масштабный пожар.

Читайте такжеМасштабный пожар в харьковском вузе: полиция начала расследование

Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской области, горели торговые павильоны рядом с базой отдыха.

Сообщение о пожаре поступило в 00.17. В 01:45 пожар локализовали, в 02:30 ликвидировали.

Площадь пожара составляла около 400 кв. м. К тушению привлекалось 5 единиц техники и 20 человек ГСЧС и МПО.

Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливает полиция.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в курортном селе Коблево загорелся пляжный барный комплекс "Бора-Бора". В результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек.