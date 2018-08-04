Рядом с базой отдыха в Коблево произошел масштабный пожар (фото)
11:35, 04 августа 2018Происшествия
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Площадь пожара составила около 400 кв. м.
На Николаевщине произошел масштабный пожар возле базы отдыха / фото ГСЧС
Вблизи базы отдыха "Днестр" в Коблевськой курортной зоне на Николаевщине произошел масштабный пожар.
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Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской области, горели торговые павильоны рядом с базой отдыха.
Сообщение о пожаре поступило в 00.17. В 01:45 пожар локализовали, в 02:30 ликвидировали.
Площадь пожара составляла около 400 кв. м. К тушению привлекалось 5 единиц техники и 20 человек ГСЧС и МПО.
Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливает полиция.
Пожар произошел возле базы отдыха "Днестр" / фото ГСЧС
Как сообщал УНИАН, 2 августа в курортном селе Коблево загорелся пляжный барный комплекс "Бора-Бора". В результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек.
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