Рядом с базой отдыха в Коблево произошел масштабный пожар (фото)

11:35, 04 августа 2018
Происшествия
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На Николаевщине произошел масштабный пожар возле базы отдыха / фото ГСЧС

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Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской области, горели торговые павильоны рядом с базой отдыха.

Сообщение о пожаре поступило в 00.17. В 01:45 пожар локализовали, в 02:30 ликвидировали.

Площадь пожара составляла около 400 кв. м. К тушению привлекалось 5 единиц техники и 20 человек ГСЧС и МПО.

Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливает полиция.

Пожар произошел возле базы отдыха "Днестр" / фото ГСЧС

Как сообщал УНИАН, 2 августа в курортном селе Коблево загорелся пляжный барный комплекс "Бора-Бора". В результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек.

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Теги: #пожар#Николаевская область