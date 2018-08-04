На Херсонщине пьяный военный комиссар сбил насмерть молодых супругов (фото)

У пары осталось двое детей.

В пгт Чаплинка Херсонской области пьяный военный комиссар за рулем сбил на смерть молодую пару, оставив сиротами двух детей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Установлено, что 3.08.2018 примерно в 21 часов 10 минут в пгт Чаплинка Херсонской области военный комиссар, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем «ВАЗ-2106» совершил наезд на супругов К., 1991 и 1996 года рождения. В результате ДТП мужчина и женщина от полученных телесных повреждений погибли на месте, а двое несовершеннолетних детей остались без родителей", - говорится в сообщении.

Сарган сообщила, что сейчас виновник ДТП задержан в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 24 июля водитель автомобиля Hummer на бульваре Леси Украинки в Киеве, игнорируя красный сигнал светофора, совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.