"Сармата скоро кончат, как и его близких друзей": друга убитого ветерана АТО рассказал об угрозах со стороны депутата

Очевидец преступление рассказал, что у "Сармата" после войны на Донбассе на той стороне также остались враги, "поэтому это мог сделать, кто угодно".

Друг убитого сегодня в Бердянске ветерана АТО Андрей Маджаров, ставший очевидцем преступления, рассказал о врагах «Сармата», которые могли хотеть его смерти и об угрозах в его адрес.

Как сообщил Маджаров в интервью «Апострофу», он и Виталий Олешко «вели активные действия» в отношении «неправильной политики» бердянского бизнесмена и нардепа из «Воли народов» Александра Пономарева – против «грабежей городского и областного бюджетов» и неуплаты налогов.

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«У нас была активная гражданская позиция в отношении этого депутата. Мы постоянно трепали власть, благодаря прямым эфирам заходили в кабинеты, вскрывали все планы, и показывали людям, как чиновники грабят нас и наш бюджет. Помимо этого, у Александра Пономарева есть несколько баз отдыха, которые незаконно построены и перегородили проходы к морю. Все сходится на Александра Пономарева. Но нужно быть глупцом, чтобы конкретно утверждать, что это только его рук дело. У Виталика после войны на Донбассе на той стороне также остались враги, поэтому это мог сделать, кто угодно. Мы надеемся, что правоохранительные органы добьются истины и справедливости», – сказал Маджаров.

Он уточнил, что они часто выезжали за пределы Бердянска: в Запорожскую область, знакомились с активистами и АТОшниками из других городов, которые «в своих населенных пунктах также борются с коррупцией и властью, которая неправомерно поступает в отношении своих граждан». По его словам, они планировали поехать по всей Украине.

При этом он подтвердил, что в адрес «Сармата» поступали угрозы. «Это все было в устной форме. Например, есть запись телефонного разговора, где местный депутат Бердянского городского совета Владислав Кюрчев четко говорит, что "Сармата" скоро кончат, как и его близких друзей», – добавил Маджаров.