На Харьковщине зверски убили бойца батальона "Донбасс-Украина" - СМИ

Погибшему было 23 года. Из одежды на мужчине были лишь военные штаны.

На территории воинской части в Лозовой на Харьковщине в понедельник, 30 июля, нашли тело контрактника, проходившего службу в батальоне "Донбасс-Украина".

Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на собственный источник - бывшего бойца этого батальона. По его словам, мужчина пропал еще в четверг.

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Спустя несколько дней тело обнаружили в колодце. "Горло перерезано", - говорит он.

В то же время, как пишет "Depo.Харьков" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области, погибшему было 23 года. Из одежды на мужчине были лишь военные штаны.

На теле якобы обнаружены две раны на шее, ушибы грудной клетки, признаки разложения мягких частей тела. Труп направили в морг для установления причин смерти.

Ранее в Боровском районе Харьковской области произошла авария, жертвой которой стал военнослужащий 1977 года рождения.