Вандалом, который во Львове повредил архитектурный элемент на военном мемориале, оказался поляк

Состоялось судебное заседание в отношении гражданина, задержанным по делу повреждения щитов вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище.

Задержанным за повреждение архитектурного элемента на территории польского военного мемориала на Лычаковском кладбище Львова оказался гражданин Польши.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Согласно сообщению, сегодня во Львове состоялось судебное заседание в отношении задержанного по делу повреждения щитов вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище Львова.

«Нарушитель признал вину. По результатам заседания его оштрафовали на 85 грн по статье «Мелкое хулиганство», еще ему нужно заплатить 340 грн судебного сбора», - отметили в горсовете.

Читайте такжеВо Львове неизвестные бросили взрывчатку возле польского Мемориала орлят

По словам директора коммунального предприятия «Музей «Лычаковское кладбище» Михаила Нагая, «задержанный за повреждение щитов на территории польских военных захоронений - житель Польши. На судебном заседании также присутствовал представитель Генерального консульства Республики Польша во Львове».

Как сообщал УНИАН, 28 июля, вандалы повредили щиты вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений 1918-1920 гг., находящихся на Лычаковском кладбище. Его охране совместно с полицией удалось задержать одного из нарушителей.