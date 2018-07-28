На Житомирщине обрушилось здание общежития: разрушены 25 комнат (фото)

Погибших и травмированных в результате обвала нет.

На Житомирщине сегодня утром частично обвалилось здание общежития Новочерторийского государственного аграрного техникума.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Житомирской области.

"28 июля около 6.00 в селе Новая Чертория Любарского района на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частичное разрушение пятиэтажного здания общежития. Погибших и травмированных в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.

На момент обвала студентов в общежитии не было, поскольку они находятся на каникулах.

В результате обвала разрушены 25 жилых комнат общей площадью около 250 кв. м.

Всего в общежитии три подъезда и 225 жилых комнат.

На месте происшествия работает оперативная группа спасателей.

Как сообщал УНИАН, 25 июля в Киеве из-за ливня обрушилась часть моста.