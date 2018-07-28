На Житомирщине обрушилось здание общежития: разрушены 25 комнат (фото)
На Житомирщине сегодня утром частично обвалилось здание общежития Новочерторийского государственного аграрного техникума.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Житомирской области.
"28 июля около 6.00 в селе Новая Чертория Любарского района на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частичное разрушение пятиэтажного здания общежития. Погибших и травмированных в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.
На момент обвала студентов в общежитии не было, поскольку они находятся на каникулах.
В результате обвала разрушены 25 жилых комнат общей площадью около 250 кв. м.
Всего в общежитии три подъезда и 225 жилых комнат.
На месте происшествия работает оперативная группа спасателей.
Как сообщал УНИАН, 25 июля в Киеве из-за ливня обрушилась часть моста.