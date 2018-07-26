В Конотопе полиция предотвратила массовые беспорядки во время заседания горсовета, задержаны 50 человек

В городе Конотоп Сумской области полиция предотвратила массовые беспорядки во время заседания горсовета, задержаны 50 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, во время заседания Конотопского горсовета сегодня возник конфликт между сторонниками мэра и его оппонентами.

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Согласно сообщению, работники полиции разняли стороны конфликта, а 50 самых активных нарушителей общественного порядка были доставлены в отдел полиции.

Во время столкновения пострадали четверо правоохранителей.

«Во время работы депутатского корпуса неоднократно возникали словесные конфликты между сторонниками городского головы и его оппонентами. Обе стороны собрали в зале своих сторонников, которые сознательно провоцировали конфликты и драки. Поскольку на заседании присутствовали горожане и общественные активисты, работники полиции стали стеной между противоборствующими сторонами, чтобы не допустить массовых беспорядков и жертв среди граждан», - отмечается в сообщении.

По данным заместителя начальника областного главка Олега Кузминкова, в результате правоохранителям пришлось принять превентивные меры и вывести из зала 50 самых активных нарушителей порядка и доставить их в полицию.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции, сотрудники Следственного управления ГУ НП в области и прокуратуры.

«Сегодняшним событиям будет дана принципиальная правовая оценка», - отмечается в сообщении.

По информации местных СМИ, сегодня на очередном заседании Конотопского горсовета депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий Конотопского городского головы Артема Семенихина, и из 36 депутатов 23 проголосовали за его отставку. Для принятия положительного решения не хватило всего одного голоса.

Также после сегодняшних беспорядков депутаты Конотопского горсовета намерены инициировать внеочередную сессию, на которой хотят повторно рассмотреть вопрос об отставке Семенихина.

Деятельность Конотопского горсовета более полугода парализована из-за конфликта между депутатами и мэром. Поэтому в Конотопе сих пор не принят городской бюджет на 2018 год.