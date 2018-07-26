В ресторане в центре Киева произошла стрельба

По словам полиции, мужчин было несколько (предварительно 3-6), и все они сбежали после инцидента.

В центре Киева в ресторане на бульваре Леси Украинки произошла стрельба. Стреляли на веранде ресторана около 11:00.

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По предварительной информации, неизвестный мужчина стрелял из пистолета Макарова. Он бросил его на веранде ресторана «Катюша» и скрылся, сообщает "Информатор".

По словам полиции, мужчин было несколько (предварительно 3-6), и все они сбежали после инцидента.

Посетители ресторана рассказали, что самого стрелка не рассмотрели, однако слышали выстрелы. Руководство и сотрудники заведения отказались от комментариев. По предварительной информации, никто не пострадал.

На месте работает полиция и следственно-оперативная группа. Само заведение оградили лентой и закрыли для посетителей, так как там ведутся следственные действия. На данный момент идет поиск преступников. По имеющейся информации, мужчины спортивного телосложения в спортивной одежде.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в Киеве возле Ботанического сада произошла стрельба, пострадали четыре человека.