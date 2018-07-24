"Вагон подскочил на рельсах": с идущим в Бердянск поездом произошло серьезное ЧП, много пострадавших (фото)

Пострадали 26 пассажиров, большинство из них обошлись легким испугом и завышенным давлением.

Сегодня около 9:00 утра на станции Пологи (Запорожская область) при соединении локомотива и пассажирского поезда № 227 сообщением Киев - Бердянск пострадали более 20 пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Приднепровской железной дороги, машинист локомотива допустил превышение скорости при подключении, что привело к травмированию пассажиров (ушибы, ссадины, ожоги и т.д.).

По предварительно версии, машинист превысил скорость, в результате чего произошло столкновение. По словам очевидцев, первый вагон просто "подскочил на рельсах!", пишет "Районка".

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На место происшествия были вызваны кареты скорой медицинской помощи. По предварительной информации, медицинская помощь оказана 26 пассажирам. Двое пассажиров - женщина с ребенком, получившая ожог тела от горячего чая, госпитализированы в Пологовскую городскую больницу. По состоянию на 12:00, после оказания помощи, их забрали из больницы родственники. Все остальные пассажиры продолжили поездку к месту назначения.

Пассажирский поезд отправлен по маршруту следования с задержкой на 1 час. 35 мин.

Для выяснения обстоятельств инцидента на место выехала комиссия регионального филиала Приднепровской железной дороги.

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