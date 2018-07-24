В Киеве произошло смертельное ДТП: два авто вылетели на тротуар, сбивая пешеходов (фото)

По предварительным данным, один человек погиб, еще четверо пострадали.

В Киеве возле м. "Дорогожичи" в результате ДТП две машины вылетели на тротуар, в результате чего как минимум один человек погиб, еще четверо – пострадали.

Об этом сообщил корреспондент телеканала "112 Украина".

"Столкнулись две машины, вылетели на тротуар и сбили трех пешеходов. Один из них, по предварительным данным, погиб. Состояние пострадавших тяжелое. Об этом нашему телеканалу сообщили очевидцы. На месте работают несколько бригад скорой и полиция. Кто виноват в аварии, устанавливают, опрашивают свидетелей, ищут видео с регистраторов", - рассказал он.

Позже стало известно, что в ДТП пострадали 4 человека.

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Как сообщил водитель Nissan (зеленая машина), на зеленый сигнал светофора он двигался со стороны улицы Мельникова, когда со стороны ул. Телиги на него вылетел Renault и задел его.

"Обе машины очень изувечены. Renault снес светофор на пешеходном переходе и зацепил мужчину пожилого возраста, который от полученных травм погиб. Госпитализировали водителя и двух пассажирок Renault", - рассказал корреспондент с места события.

По его данным, правоохранители пока не дают комментариев.

Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, в результате ДТП один пешеход погиб и трое пострадали.

"Смертельное масштабное ДТП в Киеве на Дорогожичах: в столкновении двух автомобилей сбиты 4 пешехода, один, увы, погиб. На месте работает патрульная полиция и несколько бригад скорой. Те, кто выжил, - в тяжелом состоянии, их готовят к госпитализации", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, под Одессой: столкнулись микроавтобус и грузовик, двое погибших.