В Киеве ночью грузовик влетел в здание кафе (фото)

Водитель автомобиля сбежал с места происшествия. В момент аварии никого не было в помещении, пострадавших нет.

В Киеве грузовик въехал в здание кафе.

Об этом говорится в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook. Согласно сообщению, инцидент произошел в ночь на 23 июля, около 2:00, на улице Искровской в Соломенском районе столицы.

В момент аварии никого не было в помещении, пострадавших нет.

Как сообщает "Лига. нет" со ссылкой на "112 Украина", в автомобиле были трое мужчин, они сбежали с места происшествия.

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Также сказано, что охрана прибыла, когда сработала сигнализация, на месте работают полицейские.

"В кафе повсюду разбитые стекла, разбитые окна, сломаны элементы интерьера. Владелец кафе говорит, что здание застраховано, однако из-за того, что полиция записала это как ДТП, страховая компания не выплатит компенсацию", - сказано в сообщении.

Ранее в Ивано-Франковске BMW на скорости врезался в троллейбус.