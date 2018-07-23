В Киеве гражданин Польши зарезал мужчину и ранил женщину

Во время задержания злоумышленник с ножом бросался на правоохранителей, поэтому полиция применила оружие, ранив его в ногу.

В Киеве полиция задержала гражданина Польши, который убил мужчину и ранил ножом женщину. Это произошло в Деснянском районе на улице Гната Хоткевича.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, мертвого мужчину обнаружили с множественными ножевыми ранениями.

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Вскоре наряд полиции у дома на улице Двинской увидел, как неизвестный бьет ножом женщину. Пострадавшей вызвали "скорую", а полицейские начали задерживать нападающего, похожего на мужчину, которого зафиксировали видеокамеры на улице Хоткевича.

Злоумышленник бросился с ножом на сотрудников полиции, поэтому старший наряда применил табельное оружие. Правонарушитель получил ранение ноги и был госпитализирован в больницу. Подозреваемый - гражданин Польши, 1989 года рождения.

Следователями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ст. 115 (Покушение на убийство), ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в мае в Санкт-Петербурге группа неизвестных до смерти забила гражданина Украины.