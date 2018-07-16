У известного музыканта на Atlas Weekend прямо из гримерки украли сумку

Лишившись сумки с ценными вещами, участник группы "Хамерман Знищує Віруси" узнал, что гримерки - "неохраняемая территория".

На прошедшем в Киеве фестивале Atlas Weekend произошел неприятный инцидент. У участника группы "Хамерман Знищує Віруси" Владимира Пахолюка прямо из гримерки украли сумку с ценными вещами.

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Об этом он написал в Facebook. 3 июля после выступления Пахолюк обнаружил, что из гримерки украдена "сумка в которой кроме ноутбука, телефона и паспорта было много дорогих вещей, например, часы и обручальное кольцо".

"Куратор арт-сцены Andrew Sharan, ссылаясь на занятость, попросил вернуться к вопросу компенсации после окончания фестиваля. Я естественно согласился. Андрей пообещал что фестиваль предъявит претензии к охране, после чего перестал брать трубку", - рассказал музыкант.

"Потом пресс-служба Atlas Weekend выдала мне телефон Андрея Лимпа, который сообщил, что это была неохраняемая территория, что мы же должны были сами все видеть. На вопрос, почему меня не предупредили о том, что гримерки не охраняются, Лимп ответил, что во время фестивалей так бывает - забегались и забыли предупредить", - написал Пахолюк.

"За четвертьвековую карьеру я впервые сталкиваюсь с неохраняемыми гримерками", - отметил Пахолюк. Он призвал общественность и участников музыкального рынка подключиться к дискуссии.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Ивано-Франковска поручил освятить дворец Потоцких после выступления там группы «Хамерман Знищує Віруси».