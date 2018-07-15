Смертельная ДТП с пятимесячным ребенком: харьковская полиция задержала водителя

28-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания.

В Харькове задержан водитель автомобиля, который вчера выехал на тротуар и сбил 5-месячного ребенка в коляске и его мать.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, он находится в изоляторе временного содержания.

Напоминается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июля около 18.00 на проспекте Гагарина. 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, выехал на тротуар и зацепил коляску, в которой находился 5-месячный мальчик. В результате аварии ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Его мать с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга находится в больнице.

По результатам медицинского освидетельствования водитель был трезв.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.