За час до смертельной аварии глава РГА на Закарпатье попал в другое ДТП, но полицейские его отпустили

По этому поводу начато служебное расследование.

Примерно за час до смертельного ДТП правоохранители задерживали нетрезвого главу Перечинской райгосадминистрации Виктора Олефира за другую аварию, но отпустили.

Об этом сообщается на сайте председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

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«В пятницу, 13 июля, в 21.08, то есть за час до смертельного ДТП в Перечине, в Перечинське отделение полиции поступило сообщение, что в с. Ворочово по ул. Главной произошло дорожно-транспортное происшествие – председатель Перечинской РГА Олефир за рулем внедорожника Jeep Cherokee столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109. На место выехала полиция и увидев, что водитель внедорожника был в состоянии алкогольного опьянения, отпустила его из-за того, что в результате аварии не было пострадавших», - говорится в сообщении.

В связи с этим Москаль поручил начальнику Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Роману Стефанишину срочно провести служебное расследование по данному факту, установить, кто выезжал на место происшествия, освободить этих людей за халатное выполнение служебных обязанностей, а материалы расследования передать в прокуратуру.

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Как сообщал УНИАН, 13 июля в 22.37 председатель Перечинской РГА Виктор Олефир, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Jeep Cherokee, совершил в Перечине на ул. Октябрьской наезд на двух жительниц города, одна из них (в возрасте 56 лет) скончалась от полученных травм, другая (71 год) – в реанимации.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, автомобиль помещен на спецплощадку полиции.