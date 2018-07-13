На Сумщине разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

Предварительно рассматривают две версии, что самолет зацепился за высоковольтные провода, или же техническая неисправность двигателя.

Недалеко от села Николаевка на Сумщине разбился легкомоторный самолет, который обрабатывал кукурузное поле. Полиция получила сообщение о происшествии в 10.28.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, в результате трагедии погиб 55-летний пилот.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 281 ч.3 "Нарушение правил воздушных полетов", в рамках которого устанавливаются причины случившегося.

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Как сообщает ТСН, судно осуществляло по заказу местной агрофирмы обработку поля химикатами. По словам свидетеля, самолет облетал посадки с 6 утра, а около 9 утра, во время осуществления маневра, было мощное гудение, после которого звуки самолета исчезли.

Сейчас на месте работают следователи, чтобы выяснить причины падения самолета. Предварительно рассматривают две версии, что самолет зацепился за высоковольтные провода, или же техническая неисправность двигателя.

Представитель агрофирмы также прибыл на место аварии, однако с журналистами разговаривать отказался.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Польше вблизи населенных домов упал вертолет, погибло двое людей.