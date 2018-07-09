В Ривне неизвестный бросил гранату в дом местного бизнесмена

Из собственных источников УНИАН удалось выяснить, что в доме проживают 65-летний бизнесмен и его жена – судья.

В Ривне полиция ищет злоумышленника, который сегодня, 9 июля, в два часа ночи бросил гранату в дом жителя города.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, произошло это на улице Котляревского.

Читайте также"Военные не виноваты": волонтер опроверг версию Минобороны о причинах взрыва «Молота»

В момент взрыва в доме находились 65-летний хозяин с женой. Никто не пострадал.

По результатам осмотра работниками взрывотехнического отдела ГУНП стало известно, что во дворе взорвалась граната РГД-5. Следователи изъяли обломки и рычаг запала к ней.

В результате взрыва поврежден фасад дома, роллеты на окнах и дверях.

Полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и все обстоятельства произошедшего.

Как удалось выяснить корреспонденту УНИАН из собственных источников, в доме проживают 65-летний бизнесмен и его жена - судья.