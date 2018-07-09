На Житомирщине раскрыто потрясшее город жестокое убийство женщины - СМИ (видео)

Убийца был один, он уже задержан сотрудниками Житомирского областного управления Национальной полиции.

В Бердичеве был обнаружен труп местной жительницы 1981 года рождения с многочисленными ножевыми ранениями.

Это жестокое убийство породило много слухов и домыслов. Одни говорили о двух малолетках, другие утверждали, что убийство совершила женщина. Третьи обсуждали версию, в которой женщину зарезал парень ее дочери за то, что убитая не разрешала им встречаться, передает местное издание Berdichev.biz.

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Из достоверных источников СМИ удалось узнать, что ни одна из этих версий недееспособна. Убийца был один, он уже задержан сотрудниками Житомирского областного управления Национальной полиции. Сейчас избирается мера пресечения. Собрана серьезная доказательная база его причастности к совершенному преступлению.

Кроме того, по информации журналистов, пока не установлено, был ли он знаком с женщиной, но в привычный круг ее общения точно не входил.

Как сообщал УНИАН, в Бердичеве недалеко от собственного дома нашли убитой 37-летнюю Валерию. Раны колото-резаные. Вероятно, нападавший орудовал ножом. Окончательно это должна подтвердить экспертиза. Отмечалось, что это было не ограбление, потому что украшения, телефон и ключи от квартиры остались у женщины.